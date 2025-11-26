Мактоминей принес «Наполи» победу над «Карабахом» в Лиге чемпионов

Дата публикации: 26-11-2025 01:53

В рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/2026 состоялась захватывающая встреча между футбольными клубами «Наполи» и «Карабах». Матч принимал легендарный стадион «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, который традиционно создает особую атмосферу для болельщиков. Главным арбитром игры выступил польский судья Шимон Марциняк, известный своим спокойствием и принципиальностью на поле. Итоговый счет этой напряженной встречи – 2:0 в пользу хозяев поля.

В первом тайме команды сыграли сдержанно, не стремясь рисковать и в основном обороняясь, однако после перерыва страсти разгорелись. На 66-й минуте полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей смог отправить мяч в сетку ворот соперника, тем самым открыв счет в матче. Уже через шесть минут, на 72-й, полузащитник азербайджанского клуба Марко Янкович, пытаясь прервать опасную атаку, неудачно срезал мяч в собственные ворота, что позволило итальянцам удвоить преимущество.

Напомним, что в прошлом туре неаполитанцы разошлись миром с «Айнтрахтом», завершив поединок без забитых голов (0:0). В то же время «Карабах» сумел показать характер в матче против «Челси», сыграв в результативную ничью 2:2. Эти результаты повлияли на положение команд в турнирной таблице, а победа над «Карабахом» укрепила позиции «Наполи» в борьбе за выход в плей-офф.

Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится на одном из крупнейших европейских стадионов - «Пушкаш Арена» в Будапеште. Кульминация сезона пройдет 30 мая 2026 года, когда сильнейшие клубы континента определят обладателя главного трофея европейского клубного футбола.