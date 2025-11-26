Атлетико М - Интер М 26 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-11-2025 22:00
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
26 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Интер М, которое состоится 26 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Интер М
Милан, Италия
|1
|вр
|Хуан Муссо
|16
|зщ
|Науэль Молина
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|3
|зщ
|Маттео Руджери
|20
|пз
|Джулиано Симеоне
|8
|пз
|Пабло Барриос
|6
|пз
|Коке
|23
|пз
|Николас Гонсалес
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|9
|нп
|Александр Сёрлот
|1
|вр
|Ян Зоммер
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|23
|пз
|Николо Барелла
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|32
|пз
|Федерико Димарко
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|9
|нп
|Маркус Тюрам
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Кристиан Киву
История личных встреч
|13.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1 3 : 2
|20.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|11.08.2018
|Международный кубок чемпионов - 2018
|Международный кубок чемпионов
|0 : 1
|27.08.2010
|Суперкубок УЕФА - 2010
|Финал
|0 : 2
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|3 : 1
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 1
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 0
|27.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 2
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Атлетико» — «Интер». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Арсенал
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Интер М
|4
|12
| 4
1/8 финала
|Манчестер Сити
|4
|10
| 5
1/8 финала
|ПСЖ
|4
|9
| 6
1/8 финала
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Галатасарай
|5
|9
| 10
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|8
| 11
Плей-офф
|Барселона
|4
|7
| 12
Плей-офф
|Челси
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Спортинг
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Боруссия Д
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Карабах
|4
|7
| 16
Плей-офф
|Аталанта
|4
|7
| 17
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Юнион
|5
|6
| 19
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Монако
|4
|5
| 21
Плей-офф
|Пафос
|4
|5
| 22
Плей-офф
|Байер
|4
|5
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|4
|4
| 24
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|4
|4
|25
|Наполи
|4
|4
|26
|Марсель
|4
|3
|27
|Ювентус
|4
|3
|28
|Бенфика
|5
|3
|29
|Атлетик Б
|4
|3
|30
|Будё-Глимт
|4
|2
|31
|Славия П
|4
|2
|32
|Олимпиакос
|4
|2
|33
|Вильярреал
|4
|1
|34
|Копенгаген
|4
|1
|35
|Кайрат
|4
|1
|36
|Аякс
|5
|0