04:49 ()
Атлетико М - Интер М 26 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-11-2025 22:00
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
26 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Атлетико М
Интер М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Интер М, которое состоится 26 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Интер М
Милан, Италия
1 Аргентина вр Хуан Муссо
16 Аргентина зщ Науэль Молина
2 Уругвай зщ Хосе Хименес
17 Словакия зщ Давид Ганцко
3 Италия зщ Маттео Руджери
20 Аргентина пз Джулиано Симеоне
8 Испания пз Пабло Барриос
6 Испания пз Коке
23 Аргентина пз Николас Гонсалес
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
9 Норвегия нп Александр Сёрлот
1 Швейцария вр Ян Зоммер
30 Бразилия зщ Карлос Аугусто
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
15 Италия зщ Франческо Ачерби
95 Италия зщ Алессандро Бастони
23 Италия пз Николо Барелла
7 Польша пз Пётр Зелиньски
32 Италия пз Федерико Димарко
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
9 Франция нп Маркус Тюрам
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Румыния Кристиан Киву
История личных встреч
13.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Атлетико М2 : 1 3 : 2Интер М
20.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Интер М1 : 0Атлетико М
11.08.2018 Международный кубок чемпионов - 2018 Международный кубок чемпионов Атлетико М0 : 1Интер М
27.08.2010 Суперкубок УЕФА - 2010 Финал Интер М0 : 2Атлетико М
23.11.2025 Испания — Примера 13-й тур 0 : 1Атлетико М
08.11.2025 Испания — Примера 12-й тур Атлетико М3 : 1
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Атлетико М3 : 1
01.11.2025 Испания — Примера 11-й тур Атлетико М3 : 0
27.10.2025 Испания — Примера 10-й тур 0 : 2Атлетико М
23.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Интер М0 : 1
09.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур Интер М2 : 0
05.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Интер М2 : 1
02.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур 1 : 2Интер М
29.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур Интер М3 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Атлетико» — «Интер». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария412
2
1/8 финала
Арсенал412
3
1/8 финала
Интер М412
4
1/8 финала
Манчестер Сити410
5
1/8 финала
ПСЖ49
6
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед49
7
1/8 финала
Реал Мадрид49
8
1/8 финала
Ливерпуль49
9
Плей-офф
Галатасарай59
10
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур48
11
Плей-офф
Барселона47
12
Плей-офф
Челси47
13
Плей-офф
Спортинг47
14
Плей-офф
Боруссия Д47
15
Плей-офф
Карабах47
16
Плей-офф
Аталанта47
17
Плей-офф
Атлетико М46
18
Плей-офф
Юнион56
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
20
Плей-офф
Монако45
21
Плей-офф
Пафос45
22
Плей-офф
Байер45
23
Плей-офф
Брюгге44
24
Плей-офф
Айнтрахт Ф44
25 Наполи44
26 Марсель43
27 Ювентус43
28 Бенфика53
29 Атлетик Б43
30 Будё-Глимт42
31 Славия П42
32 Олимпиакос42
33 Вильярреал41
34 Копенгаген41
35 Кайрат41
36 Аякс50

Отзывы и комментарии к матчу

