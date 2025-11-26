04:49 ()
Спортинг - Брюгге 26 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-11-2025 22:00
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
26 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Спортинг
Брюгге

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Брюгге, которое состоится 26 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1 Португалия вр Руй Силва
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
22 Испания зщ Иван Фреснеда
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
42 Дания пз Мортен Юльманн
7 Португалия пз Жеовани Кенда
17 Португалия пз Франсиску Тринкан
10 Мозамбик пз Джени Катамо
52 Португалия пз Жоау Симойнш
97 Колумбия нп Луис Суарес
29 Бельгия вр Нордин Яккерс
4 Эквадор зщ Хоэль Ордоньес
44 Бельгия зщ Брандон Мехеле
65 Бельгия зщ Хоакин Сейс
64 Бельгия зщ Кириани Саббе
15 Нигерия пз Рафаэль Оньедика
20 Бельгия пз Ханс Ванакен
8 Греция пз Христос Дзолис
25 Сербия нп Александар Станкович
9 Португалия нп Карлуш Форбш
7 Германия нп Николо Трезольди
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
Бельгия Ники Хайен
История личных встреч
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Брюгге2 : 1Спортинг
22.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Спортинг3 : 0
08.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 1 : 2Спортинг
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 1Спортинг
31.10.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Спортинг2 : 0
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 0 : 3Спортинг
22.11.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 15-й тур Брюгге1 : 0
09.11.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 14-й тур 1 : 0Брюгге
05.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Брюгге3 : 3
01.11.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 13-й тур Брюгге2 : 1
29.10.2025 Кубок Бельгии 1/16 финала Брюгге6 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария412
2
1/8 финала
Арсенал412
3
1/8 финала
Интер М412
4
1/8 финала
Манчестер Сити410
5
1/8 финала
ПСЖ49
6
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед49
7
1/8 финала
Реал Мадрид49
8
1/8 финала
Ливерпуль49
9
Плей-офф
Галатасарай59
10
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур48
11
Плей-офф
Барселона47
12
Плей-офф
Челси47
13
Плей-офф
Спортинг47
14
Плей-офф
Боруссия Д47
15
Плей-офф
Карабах47
16
Плей-офф
Аталанта47
17
Плей-офф
Атлетико М46
18
Плей-офф
Юнион56
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
20
Плей-офф
Монако45
21
Плей-офф
Пафос45
22
Плей-офф
Байер45
23
Плей-офф
Брюгге44
24
Плей-офф
Айнтрахт Ф44
25 Наполи44
26 Марсель43
27 Ювентус43
28 Бенфика53
29 Атлетик Б43
30 Будё-Глимт42
31 Славия П42
32 Олимпиакос42
33 Вильярреал41
34 Копенгаген41
35 Кайрат41
36 Аякс50

