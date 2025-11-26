Спортинг - Брюгге 26 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-11-2025 22:00
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
26 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Брюгге, которое состоится 26 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Брюгге
Брюгге, Бельгия
|1
|вр
|Руй Силва
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|7
|пз
|Жеовани Кенда
|17
|пз
|Франсиску Тринкан
|10
|пз
|Джени Катамо
|52
|пз
|Жоау Симойнш
|97
|нп
|Луис Суарес
|29
|вр
|Нордин Яккерс
|4
|зщ
|Хоэль Ордоньес
|44
|зщ
|Брандон Мехеле
|65
|зщ
|Хоакин Сейс
|64
|зщ
|Кириани Саббе
|15
|пз
|Рафаэль Оньедика
|20
|пз
|Ханс Ванакен
|8
|пз
|Христос Дзолис
|25
|нп
|Александар Станкович
|9
|нп
|Карлуш Форбш
|7
|нп
|Николо Трезольди
Главные тренеры
|Руй Боржеш
|Ники Хайен
История личных встреч
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|3 : 0
|08.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 2
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|31.10.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 3
|22.11.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|15-й тур
|1 : 0
|09.11.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|14-й тур
|1 : 0
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 3
|01.11.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|13-й тур
|2 : 1
|29.10.2025
|Кубок Бельгии
|1/16 финала
|6 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Арсенал
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Интер М
|4
|12
| 4
1/8 финала
|Манчестер Сити
|4
|10
| 5
1/8 финала
|ПСЖ
|4
|9
| 6
1/8 финала
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Галатасарай
|5
|9
| 10
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|8
| 11
Плей-офф
|Барселона
|4
|7
| 12
Плей-офф
|Челси
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Спортинг
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Боруссия Д
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Карабах
|4
|7
| 16
Плей-офф
|Аталанта
|4
|7
| 17
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Юнион
|5
|6
| 19
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Монако
|4
|5
| 21
Плей-офф
|Пафос
|4
|5
| 22
Плей-офф
|Байер
|4
|5
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|4
|4
| 24
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|4
|4
|25
|Наполи
|4
|4
|26
|Марсель
|4
|3
|27
|Ювентус
|4
|3
|28
|Бенфика
|5
|3
|29
|Атлетик Б
|4
|3
|30
|Будё-Глимт
|4
|2
|31
|Славия П
|4
|2
|32
|Олимпиакос
|4
|2
|33
|Вильярреал
|4
|1
|34
|Копенгаген
|4
|1
|35
|Кайрат
|4
|1
|36
|Аякс
|5
|0