Нефтехимик - Ростов 26 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-11-2025 19:30
26 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Нефтехимик
Ростов

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Ростов, которое состоится 26 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
Испания Джонатан Альба
История личных встреч
22.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур 2 : 4Нефтехимик
15.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур Нефтехимик1 : 0
08.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур 1 : 1Нефтехимик
03.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур Нефтехимик1 : 1
30.10.2025 Fonbet Кубок России 1/8 финала 1 : 1 1 : 3Нефтехимик
23.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 2 : 0Ростов
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур Ростов3 : 0
08.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 0 : 1Ростов
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур 0 : 2Ростов
01.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Ростов0 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России Пути регионов: «Нефтехимик» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Оренбург
Краснодар
1 : 3 26.11
Динамо Мх
ЦСКА
1 : 0 26.11
Команда12
Зенит
Динамо М
1 : 3 27.11
Спартак М
Локомотив М
3 : 1 26.11
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Торпедо М
Балтика
0 : 2
Арсенал Т
Рубин
0 : 0 3 : 2
Нефтехимик
Ростов
26.11
КАМАЗ
Крылья Советов
27.11

