Нефтехимик - Ростов 26 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-11-2025 19:30
26 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Ростов, которое состоится 26 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
|Джонатан Альба
История личных встреч
|22.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|2 : 4
|15.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|1 : 1
|03.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|1 : 1
|30.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|1 : 1 1 : 3
|23.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|3 : 0
|08.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|0 : 2
|01.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России Пути регионов: «Нефтехимик» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Оренбург
Краснодар
|1 : 3
|26.11
| Динамо Мх
ЦСКА
|1 : 0
|26.11
|Команда
|1
|2
| Зенит
Динамо М
|1 : 3
|27.11
| Спартак М
Локомотив М
|3 : 1
|26.11
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Торпедо М
Балтика
|0 : 2
| Арсенал Т
Рубин
|0 : 0 3 : 2
| Нефтехимик
Ростов
|26.11
| КАМАЗ
Крылья Советов
|27.11