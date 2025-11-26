«Боруссия» уверенно обыграла «Вильярреал» в пятом туре Лиги чемпионов

Дата публикации: 26-11-2025 01:58

Завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретились «Боруссия» Дортмунд и испанский «Вильярреал». Немецкий коллектив одержал уверенную победу со счётом 4:0, порадовав своих болельщиков на домашней арене - стадионе «Дортмунд» в Германии. Встречу обслуживал главный арбитр из Италии - Давиде Масса (Империя).

Счёт в игре был открыт в компенсированное к первому тайму время: нападающий «Боруссии» Серу Гирасси реализовал свой момент и вывел свою команду вперёд. Во втором тайме, на 50-й минуте, защитник «Вильярреала» Хуан Фойт получил красную карточку и был удалён с поля, оставив испанцев в меньшинстве. Уже спустя минуту тот же Серу Гирасси забил второй гол, оформив дубль и увеличив отрыв дортмундцев. На 55-й минуте полузащитник Карим Адейеми отправил третий мяч в ворота соперника, практически сняв все вопросы о победителе встречи. Окончательный счёт 4:0 установил Даниэль Свенссон, отличившийся в добавленное ко второму тайму время.

После этой уверенной победы «Боруссия» набирает 10 очков и занимает четвёртую позицию в общей таблице Лиги чемпионов, подтверждая свои притязания на выход в следующий этап турнира. Коллектив из Вильярреала, имея в активе всего одно очко, продолжает оставаться в нижней части турнирной таблицы, и его шансы на продолжение борьбы значительно осложнились.

В рамках следующего тура 10 декабря «Боруссия» дома примет норвежский «Будё-Глимт» и постарается развить успех, а «Вильярреал» одновременно примет на своём поле датский «Копенгаген» и попытается реабилитироваться перед своими поклонниками, чтобы улучшить положение в группе.