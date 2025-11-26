«Марсель» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 26-11-2025 01:55

В рамках 5-го тура группы Лиги чемпионов УЕФА прошёл чрезвычайно напряжённый и зрелищный матч между французским клубом «Марсель» и английским «Ньюкасл Юнайтед». Финальный свисток зафиксировал победу хозяев поля с минимальным преимуществом - 2:1. Матч проходил на легендарном стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция), а обслуживал встречу итальянский рефери Маурицио Мариани из Рима.

События встречи развивались стремительно. Уже на 6-й минуте игры гости открыли счёт благодаря точному удару Харви Барнса, что позволило «Ньюкасл Юнайтед» быстро захватить инициативу. Однако во втором тайме «Марсель» показал отличную волю к победе и переломил ход поединка. На 46-й минуте форвард хозяев Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счёт, а уже через 4 минуты, на 50-й, вновь отличился и оформил эффектный дубль, принеся своей команде важнейшие три очка в борьбе за выход в следующую стадию турнира.

После этой победы «Марсель» набрал шесть очков и занимает середину турнирной таблицы в своей группе Лиги чемпионов, сохраняя реальные шансы на выход в плей-офф. «Ньюкасл Юнайтед» остаётся среди лидеров своей группы с девятью баллами, однако борьба за итоговые позиции продолжается, и каждое очко сейчас на вес золота для обоих клубов.

В ближайших турах командам предстоят новые испытания: 9 декабря «Марсель» отправится в гости к немецкому «Юниону», а 10 декабря «Ньюкасл Юнайтед» сыграет на выезде против леверкузенского «Байера». Оба матча обещают быть не менее интересными и могут существенно повлиять на расклад сил в группе.