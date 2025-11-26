Локомотив М - Спартак М 26 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-11-2025 19:30
26 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Спартак М, которое состоится 26 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Вадим Юрьевич Романов (и.о.)
История личных встреч
|06.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|3 : 1
|09.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 2
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|0 : 0
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 2
|28.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|28.06.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|0 : 2
|28.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 2
|29.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|3 : 1
|05.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ: «Локомотив» — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 20:30 по московскому времени. В первом матче победил «Спартак» — 3:1.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Оренбург
Краснодар
|1 : 3
|26.11
| Динамо Мх
ЦСКА
|1 : 0
|26.11
|Команда
|1
|2
| Зенит
Динамо М
|1 : 3
|27.11
| Спартак М
Локомотив М
|3 : 1
|26.11
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Торпедо М
Балтика
|0 : 2
| Арсенал Т
Рубин
|0 : 0 3 : 2
| Нефтехимик
Ростов
|26.11
| КАМАЗ
Крылья Советов
|27.11