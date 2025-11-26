04:48 ()
Локомотив М - Спартак М 26 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-11-2025 19:30
26 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
Локомотив М
Спартак М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Спартак М, которое состоится 26 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Россия Вадим Юрьевич Романов (и.о.)
История личных встреч
06.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Спартак М3 : 1Локомотив М
09.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Локомотив М4 : 2Спартак М
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур Спартак М0 : 0Локомотив М
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур Локомотив М1 : 0Спартак М
23.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Спартак М5 : 2Локомотив М
28.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Локомотив М3 : 1Спартак М
28.06.2024 Россия — МФЛ Группа А Локомотив М0 : 2Спартак М
28.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Спартак М3 : 2Локомотив М
29.03.2024 Россия — МФЛ Группа А Спартак М3 : 1Локомотив М
05.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Локомотив М1 : 1Спартак М
23.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Локомотив М1 : 1
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур 0 : 1Локомотив М
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Локомотив М1 : 0
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур Локомотив М2 : 1
06.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Спартак М3 : 1Локомотив М
22.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Спартак М1 : 0
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур Спартак М2 : 1
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 2Спартак М
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур 3 : 2Спартак М
06.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Спартак М3 : 1Локомотив М
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ: «Локомотив» — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 20:30 по московскому времени. В первом матче победил «Спартак» — 3:1.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Оренбург
Краснодар
1 : 3 26.11
Динамо Мх
ЦСКА
1 : 0 26.11
Команда12
Зенит
Динамо М
1 : 3 27.11
Спартак М
Локомотив М
3 : 1 26.11
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Торпедо М
Балтика
0 : 2
Арсенал Т
Рубин
0 : 0 3 : 2
Нефтехимик
Ростов
26.11
КАМАЗ
Крылья Советов
27.11

