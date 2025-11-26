Арсенал - Бавария 26 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-11-2025 22:00
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
26 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Бавария, которое состоится 26 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Бавария
Мюнхен, Германия
|1
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|5
|зщ
|Пьеро Инкапье
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|41
|пз
|Деклан Райс
|23
|пз
|Микель Мерино
|19
|пз
|Леандро Троссард
|36
|пз
|Мартин Субименди
|7
|нп
|Букайо Сака
|10
|нп
|Эберечи Эзе
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|4
|зщ
|Жонатан Та
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|17
|пз
|Майкл Олисе
|7
|пз
|Серж Гнабри
|42
|пз
|Ленарт Карл
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Микель Артета
|Венсан Компани
История личных встреч
|17.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
|09.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 2
|18.07.2019
|Международный кубок чемпионов - 2019
|Международный кубок чемпионов
|2 : 1
|19.07.2017
|Международный кубок чемпионов - 2017
|Китай
|1 : 1 2 : 3
|07.03.2017
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 5
|15.02.2017
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|5 : 1
|04.11.2015
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|5 : 1
|20.10.2015
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|2 : 0
|11.03.2014
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|19.02.2014
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
|23.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 1
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 3
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|6 : 2
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 4
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Арсенал» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Арсенал
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Интер М
|4
|12
| 4
1/8 финала
|Манчестер Сити
|4
|10
| 5
1/8 финала
|ПСЖ
|4
|9
| 6
1/8 финала
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Галатасарай
|5
|9
| 10
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|8
| 11
Плей-офф
|Барселона
|4
|7
| 12
Плей-офф
|Челси
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Спортинг
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Боруссия Д
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Карабах
|4
|7
| 16
Плей-офф
|Аталанта
|4
|7
| 17
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Юнион
|5
|6
| 19
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Монако
|4
|5
| 21
Плей-офф
|Пафос
|4
|5
| 22
Плей-офф
|Байер
|4
|5
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|4
|4
| 24
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|4
|4
|25
|Наполи
|4
|4
|26
|Марсель
|4
|3
|27
|Ювентус
|4
|3
|28
|Бенфика
|5
|3
|29
|Атлетик Б
|4
|3
|30
|Будё-Глимт
|4
|2
|31
|Славия П
|4
|2
|32
|Олимпиакос
|4
|2
|33
|Вильярреал
|4
|1
|34
|Копенгаген
|4
|1
|35
|Кайрат
|4
|1
|36
|Аякс
|5
|0