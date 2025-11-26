04:48 ()
Арсенал - Бавария 26 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-11-2025 22:00
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
26 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Арсенал
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Бавария, которое состоится 26 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Бавария
Мюнхен, Германия
1 Испания вр Давид Райя
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
2 Франция зщ Вильям Салиба
5 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
41 Англия пз Деклан Райс
23 Испания пз Микель Мерино
19 Бельгия пз Леандро Троссард
36 Испания пз Мартин Субименди
7 Англия нп Букайо Сака
10 Англия нп Эберечи Эзе
1 Германия вр Мануэль Нойер
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
4 Германия зщ Жонатан Та
27 Австрия зщ Конрад Лаймер
44 Хорватия зщ Йосип Станишич
6 Германия пз Йозуа Киммих
45 Германия пз Александар Павлович
17 Франция пз Майкл Олисе
7 Германия пз Серж Гнабри
42 Германия пз Ленарт Карл
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
17.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Бавария1 : 0Арсенал
09.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Арсенал2 : 2Бавария
18.07.2019 Международный кубок чемпионов - 2019 Международный кубок чемпионов Арсенал2 : 1Бавария
19.07.2017 Международный кубок чемпионов - 2017 Китай Бавария1 : 1 2 : 3Арсенал
07.03.2017 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Арсенал1 : 5Бавария
15.02.2017 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Бавария5 : 1Арсенал
04.11.2015 Лига чемпионов Группа F. 4-й тур Бавария5 : 1Арсенал
20.10.2015 Лига чемпионов Группа F. 3-й тур Арсенал2 : 0Бавария
11.03.2014 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Бавария1 : 1Арсенал
19.02.2014 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Арсенал0 : 2Бавария
23.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Арсенал4 : 1
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 2 : 2Арсенал
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 0 : 3Арсенал
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур 0 : 2Арсенал
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Арсенал2 : 0
22.11.2025 Германия — Бундеслига 11-й тур Бавария6 : 2
08.11.2025 Германия — Бундеслига 10-й тур 2 : 2Бавария
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 2Бавария
01.11.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур Бавария3 : 0
29.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала 1 : 4Бавария
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Арсенал» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария412
2
1/8 финала
Арсенал412
3
1/8 финала
Интер М412
4
1/8 финала
Манчестер Сити410
5
1/8 финала
ПСЖ49
6
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед49
7
1/8 финала
Реал Мадрид49
8
1/8 финала
Ливерпуль49
9
Плей-офф
Галатасарай59
10
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур48
11
Плей-офф
Барселона47
12
Плей-офф
Челси47
13
Плей-офф
Спортинг47
14
Плей-офф
Боруссия Д47
15
Плей-офф
Карабах47
16
Плей-офф
Аталанта47
17
Плей-офф
Атлетико М46
18
Плей-офф
Юнион56
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
20
Плей-офф
Монако45
21
Плей-офф
Пафос45
22
Плей-офф
Байер45
23
Плей-офф
Брюгге44
24
Плей-офф
Айнтрахт Ф44
25 Наполи44
26 Марсель43
27 Ювентус43
28 Бенфика53
29 Атлетик Б43
30 Будё-Глимт42
31 Славия П42
32 Олимпиакос42
33 Вильярреал41
34 Копенгаген41
35 Кайрат41
36 Аякс50

