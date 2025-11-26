«Челси» уничтожил «Барселону» в поединке Лиги чемпионов

Дата публикации: 26-11-2025 01:54

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2025-2026 годов прошёл яркий матч между лондонским «Челси» и испанской «Барселоной». Поединок состоялся на знаменитом стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершился уверенной победой хозяев поля со счётом 3:0. Главным судьёй матча выступил Славко Винчич из Словении, который оказался в центре внимания из-за большого количества спорных решений и сложных эпизодов.

Уже на 4-й минуте Энцо Фернандес открыл счёт точным ударом после паса Уэсли Фофана, однако арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав игру рукой у защитника «Челси». Футболисты «Барселоны» попытались быстро ответить, и Ферран Торрес был очень близок к успеху, но его удар прошёл чуть мимо ворот. На 22-й минуте Фернандес вновь отличился, но и второй его гол был аннулирован из-за офсайда. Судьба улыбнулась хозяевам спустя несколько минут – на 27-й минуте после опасной атаки мяч срезался в ворота «Барселоны» от Жюля Кунде, оформив автогол, который вывел «Челси» вперёд.

Несчастья каталонцев продолжились — в самом конце первого тайма, на 44-й минуте, Рональд Араухо получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Уже в дебюте второй половины встречи третий гол «Челси» снова был отменён после просмотра VAR — на этот раз из-за офсайда Алехандро Гарначо при развитии атаки. Хозяева не остановились на достигнутом – на 55-й минуте Эстевао Виллиан забил второй мяч, упрочив преимущество своей команды. А на 74-й минуте Лиам Делап довёл счёт до разгромного — 3:0 в пользу «синих».

После этого блистательного триумфа лондонцы набирают 10 очков и занимают лидирующую позицию в группе, в то время как «Барселона» с 7 очками располагается в середине турнирной таблицы. Напоминаем, что финальный поединок текущего розыгрыша Лиги чемпионов запланирован на 30 мая 2026 года и состоится на «Пушкаш Арене» в Будапеште, где определится новый сильнейший клуб Европы.