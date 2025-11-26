Ливерпуль - ПСВ Эйндховен 26 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-11-2025 22:00
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
26 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - ПСВ Эйндховен, которое состоится 26 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
|1
|вр
|Алисон Бекер
|2
|зщ
|Джозеф Гомес
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|11
|пз
|Мохамед Салах
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|18
|пз
|Коди Гакпо
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|22
|нп
|Уго Экитике
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|22
|зщ
|Йерди Схаутен
|3
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|2
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|23
|пз
|Йоей Верман
|20
|пз
|Гус Тиль
|5
|пз
|Иван Перишич
|27
|нп
|Деннис Ман
Главные тренеры
|Арне Слот
|Петер Бош
История личных встреч
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 2
|09.12.2008
|Лига чемпионов
|Группа D. 6-й тур
|1 : 3
|01.10.2008
|Лига чемпионов
|Группа D. 2-й тур
|3 : 1
|11.04.2007
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
|03.04.2007
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 3
|22.11.2006
|Лига чемпионов
|Группа C. 5-й тур
|2 : 0
|12.09.2006
|Лига чемпионов
|Группа C. 1-й тур
|0 : 0
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 5
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|31.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|5 : 2
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Арсенал
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Интер М
|4
|12
| 4
1/8 финала
|Манчестер Сити
|4
|10
| 5
1/8 финала
|ПСЖ
|4
|9
| 6
1/8 финала
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Галатасарай
|5
|9
| 10
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|8
| 11
Плей-офф
|Барселона
|4
|7
| 12
Плей-офф
|Челси
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Спортинг
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Боруссия Д
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Карабах
|4
|7
| 16
Плей-офф
|Аталанта
|4
|7
| 17
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Юнион
|5
|6
| 19
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Монако
|4
|5
| 21
Плей-офф
|Пафос
|4
|5
| 22
Плей-офф
|Байер
|4
|5
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|4
|4
| 24
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|4
|4
|25
|Наполи
|4
|4
|26
|Марсель
|4
|3
|27
|Ювентус
|4
|3
|28
|Бенфика
|5
|3
|29
|Атлетик Б
|4
|3
|30
|Будё-Глимт
|4
|2
|31
|Славия П
|4
|2
|32
|Олимпиакос
|4
|2
|33
|Вильярреал
|4
|1
|34
|Копенгаген
|4
|1
|35
|Кайрат
|4
|1
|36
|Аякс
|5
|0