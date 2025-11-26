04:49 ()
Ливерпуль - ПСВ Эйндховен 26 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-11-2025 22:00
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
26 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Ливерпуль
ПСВ Эйндховен

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - ПСВ Эйндховен, которое состоится 26 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1 Бразилия вр Алисон Бекер
2 Англия зщ Джозеф Гомес
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
6 Венгрия зщ Милош Керкез
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
11 Египет пз Мохамед Салах
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
17 Англия пз Кёртис Джонс
22 Франция нп Уго Экитике
32 Чехия вр Матей Коварж
8 США зщ Серджино Дест
22 Нидерланды зщ Йерди Схаутен
3 Испания зщ Ярек Гонсёровски
2 Нидерланды зщ Анасс Салах-Эддин
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
23 Нидерланды пз Йоей Верман
20 Нидерланды пз Гус Тиль
5 Хорватия пз Иван Перишич
27 Румыния нп Деннис Ман
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур ПСВ Эйндховен3 : 2Ливерпуль
09.12.2008 Лига чемпионов Группа D. 6-й тур ПСВ Эйндховен1 : 3Ливерпуль
01.10.2008 Лига чемпионов Группа D. 2-й тур Ливерпуль3 : 1ПСВ Эйндховен
11.04.2007 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Ливерпуль1 : 0ПСВ Эйндховен
03.04.2007 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч ПСВ Эйндховен0 : 3Ливерпуль
22.11.2006 Лига чемпионов Группа C. 5-й тур Ливерпуль2 : 0ПСВ Эйндховен
12.09.2006 Лига чемпионов Группа C. 1-й тур ПСВ Эйндховен0 : 0Ливерпуль
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Ливерпуль0 : 3
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 3 : 0Ливерпуль
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Ливерпуль1 : 0
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Ливерпуль2 : 0
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Ливерпуль0 : 3
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 0 : 1ПСВ Эйндховен
09.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 1 : 5ПСВ Эйндховен
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 1ПСВ Эйндховен
31.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур ПСВ Эйндховен5 : 2
26.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 2 : 3ПСВ Эйндховен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария412
2
1/8 финала
Арсенал412
3
1/8 финала
Интер М412
4
1/8 финала
Манчестер Сити410
5
1/8 финала
ПСЖ49
6
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед49
7
1/8 финала
Реал Мадрид49
8
1/8 финала
Ливерпуль49
9
Плей-офф
Галатасарай59
10
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур48
11
Плей-офф
Барселона47
12
Плей-офф
Челси47
13
Плей-офф
Спортинг47
14
Плей-офф
Боруссия Д47
15
Плей-офф
Карабах47
16
Плей-офф
Аталанта47
17
Плей-офф
Атлетико М46
18
Плей-офф
Юнион56
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
20
Плей-офф
Монако45
21
Плей-офф
Пафос45
22
Плей-офф
Байер45
23
Плей-офф
Брюгге44
24
Плей-офф
Айнтрахт Ф44
25 Наполи44
26 Марсель43
27 Ювентус43
28 Бенфика53
29 Атлетик Б43
30 Будё-Глимт42
31 Славия П42
32 Олимпиакос42
33 Вильярреал41
34 Копенгаген41
35 Кайрат41
36 Аякс50

