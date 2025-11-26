«Славия» и «Атлетик» сыграли вничью без голов в поединке Лиги чемпионов

Дата публикации: 26-11-2025 01:57

В Праге завершился матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались местная «Славия» (Прага, Чехия) и испанский «Атлетик» (Бильбао). Обе команды так и не смогли поразить ворота друг друга, и итоговый счет остался 0:0. Матч проходил на домашней арене пражской команды — стадионе «Фортуна Арена». Главным арбитром поединка выступал Донатас Румшас, представляющий Литву.

Игра получилась весьма напряженной и богатой на опасные моменты, однако реализовать свои шансы ни одной из команд не удалось. Болельщики стали свидетелями упорной борьбы, многочисленных атак и опасных стандартных положений, однако мяч так и не пересек линию ворот. В итоге матч завершился безголевой ничьей, после которой обе команды заработали по одному очку.

На текущий момент ситуация в турнирной таблице для обеих команд остается непростой. «Славия» после этой встречи набрала всего три очка и теперь занимает одну из последних позиций в своей группе. «Атлетик» немного обходит соперника, имея в активе четыре очка, но также располагается в нижней части общей таблицы и продолжает бороться за шанс выйти в следующий раунд.

Следующие матчи для обоих коллективов станут решающими в борьбе за долгожданные очки. Уже 9 декабря «Славия» отправится в Англию, где ей предстоит сыграть в гостях с лондонским «Тоттенхэм Хотспур». А «Атлетик» 10 декабря на своем стадионе в Бильбао примет одного из фаворитов турнира — французский «Пари Сен-Жермен». Для обеих команд эти встречи могут стать последним шансом улучшить свое положение в группе и побороться за выход в плей-офф.

Болельщикам остается только ждать и надеяться, что в следующих матчах их любимцы покажут более результативную игру и порадуют забитыми мячами.