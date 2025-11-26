«Ювентус» одолел «Будё-Глимт» на последних минутах встречи в Лиге чемпионов

Дата публикации: 26-11-2025 01:56

Завершился пятый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в центральном матче которого сошлись норвежский клуб «Будё-Глимт» и туринский «Ювентус». Событие состоялось на арене «Аспмюра» в Будё (Норвегия). Главным арбитром противостояния выступил рефери из Нидерландов - Данни Маккели. Матч получился напряжённым и богатым на голы. Итоговый результат - победа итальянской команды со счётом 3:2, которая была добыта в самой концовке встречи.

Первый гол в матче уже на 27-й минуте записал на свой счёт форвард хозяев Оле-Дидрик Бломберг, чем вызвал небывалый восторг местных болельщиков. Однако после перерыва, на 48-й минуте, Луа Опенда сравнял счёт и вернул туринцам надежду. Уже спустя 11 минут полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни реализовал свой шанс и вывел гостей вперёд, завершив красивую комбинацию своей команды - 2:1 в пользу гостей.

Однако норвежцы не сдались: на 87-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота туринцев, и полузащитник Сондре Брунстад безошибочно реализовал 11-метровый удар, вновь сравняв цифры на табло - 2:2. Но и это был ещё не конец! Уже в добавленное арбитром время нападающий гостей Джонатан Дэвид поразил ворота хозяев, установив окончательный, драматичный счёт 3:2. «Ювентус» вырвал важные три очка в тяжёлой борьбе, продемонстрировав характер победителей.

После этого противостояния «Будё-Глимт» с двумя очками остаётся в нижней части турнирной таблицы своей группы, и их шансы на продолжение борьбы ограничены. «Ювентус» набрал шесть очков и занимает 21-е место в общем зачёте, что позволяет команде рассчитывать на выход из группы при успешной игре в следующих турах.

В следующем туре 10 декабря норвежцы сыграют на выезде против дортмундской «Боруссии», а «Ювентус» в тот же день примет на своём поле коллектив «Пафос». Турнирная интрига только возрастает, и все любители футбола с нетерпением ждут развязки группового этапа Лиги чемпионов!