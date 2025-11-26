04:49 ()
Свернуть список

ПСЖ - Тоттенхэм Хотспур 26 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-11-2025 22:00
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
26 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
ПСЖ
Тоттенхэм Хотспур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 26 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
30 Франция вр Люка Шевалье
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
87 Португалия пз Жоау Невеш
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
9 Португалия нп Гонсалу Рамуш
29 Франция нп Брэдли Баркола
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
24 Англия зщ Джед Спенс
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
6 Португалия пз Жоау Пальинья
20 Гана нп Мохаммед Кудус
7 Нидерланды нп Хави Симонс
9 Бразилия нп Ришарлисон
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Дания Томас Франк
История личных встреч
13.08.2025 Суперкубок УЕФА 2025 Финал ПСЖ2 : 2 4 : 3Тоттенхэм Хотспур
23.07.2017 Международный кубок чемпионов - 2017 США Тоттенхэм Хотспур4 : 2ПСЖ
22.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур ПСЖ3 : 0
09.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур 2 : 3ПСЖ
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур ПСЖ1 : 2
01.11.2025 Франция — Лига 1 11-й тур ПСЖ1 : 0
29.10.2025 Франция — Лига 1 10-й тур 1 : 1ПСЖ
23.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур 4 : 1Тоттенхэм Хотспур
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 0
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 2 : 0Тоттенхэм Хотспур
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария412
2
1/8 финала
Арсенал412
3
1/8 финала
Интер М412
4
1/8 финала
Манчестер Сити410
5
1/8 финала
ПСЖ49
6
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед49
7
1/8 финала
Реал Мадрид49
8
1/8 финала
Ливерпуль49
9
Плей-офф
Галатасарай59
10
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур48
11
Плей-офф
Барселона47
12
Плей-офф
Челси47
13
Плей-офф
Спортинг47
14
Плей-офф
Боруссия Д47
15
Плей-офф
Карабах47
16
Плей-офф
Аталанта47
17
Плей-офф
Атлетико М46
18
Плей-офф
Юнион56
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
20
Плей-офф
Монако45
21
Плей-офф
Пафос45
22
Плей-офф
Байер45
23
Плей-офф
Брюгге44
24
Плей-офф
Айнтрахт Ф44
25 Наполи44
26 Марсель43
27 Ювентус43
28 Бенфика53
29 Атлетик Б43
30 Будё-Глимт42
31 Славия П42
32 Олимпиакос42
33 Вильярреал41
34 Копенгаген41
35 Кайрат41
36 Аякс50

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close