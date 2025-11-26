ПСЖ - Тоттенхэм Хотспур 26 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-11-2025 22:00
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
26 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 26 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
|30
|вр
|Люка Шевалье
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|24
|зщ
|Джед Спенс
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|20
|нп
|Мохаммед Кудус
|7
|нп
|Хави Симонс
|9
|нп
|Ришарлисон
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Томас Франк
История личных встреч
|13.08.2025
|Суперкубок УЕФА 2025
|Финал
|2 : 2 4 : 3
|23.07.2017
|Международный кубок чемпионов - 2017
|США
|4 : 2
|22.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|3 : 0
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 3
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 1
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
