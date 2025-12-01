Шахтер добился ничейного результата в поединке 14-го тура Украинской Премьер-лиги против Кривбасса

Дата публикации: 01-12-2025 21:06

В понедельник, 1 декабря, состоялся захватывающий матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, где встретились донецкий «Шахтер» и криворожский «Кривбасс».

Команда Патрика ван Леувена вела в счёте, однако на последней минуте матча пропустила, и встреча завершилась результатом – 2:2.

На 13-й минуте Максим Задерака точно поразил ворота донетчан после отличной передачи от Карлоса Парако. В ответ Лука Мейреллиш смог вывести «Шахтер» вперёд, но вскоре гол был отменён после вмешательства VAR из-за нарушения правил со стороны хозяев поля.

На 38-й минуте команда под руководством Арды Турана сравняла счёт 1:1, однако радость длилась недолго. Уже перед перерывом Владимир Виливальд уверенно реализовал момент в штрафной соперника и вновь вывел «Кривбасс» вперёд.

Финальную точку в матче поставил Эгиналду, который, проявив невероятное упорство и технику, забил гол на 90+6 минуте, обеспечив своему клубу ничью в напряжённой встрече!

В результате, «Кривбасс» занимает пятую строчку в турнирной таблице с 22 очками, тогда как «Шахтер», имея в активе 31 балл после 13 туров, сохранил лидирующую позицию.

Матч оставил множество эмоций и показал высокий уровень украинского футбола, где каждая команда борется до последней минуты за результаты, важные для итоговых позиций в чемпионате.



