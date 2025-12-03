«Барселона» сообщила о травме Дани Ольмо

Дата публикации: 03-12-2025 17:05

Пресс-служба футбольного клуба «Барселона» поделилась неприятной новостью после матча 19-го тура Ла Лиги, в котором сине-гранатовые одержали уверенную победу над мадридским «Атлетико» со счётом 3:1. Представители клуба официально объявили о травме одного из ключевых игроков полузащиты - Даниэля Ольмо.

Согласно заявлению клуба, Даниэль Ольмо получил вывих левого плеча во время матча во вторник против столичного «Атлетико Мадрид». Инцидент произошел после одного из игровых моментов во втором тайме. По словам медицинского штаба, после проведения тщательного медицинского обследования было решено, что в данном случае оптимальным будет консервативное лечение, без хирургического вмешательства. На официальном сайте «Барселоны» отмечается, что сроки восстановления футболиста составят примерно один месяц. В течение этого времени полузащитник будет находиться под наблюдением специалистов и пройдёт курс реабилитации, чтобы вернуться на поле как можно скорее. Также подчеркивается, что Ольмо будет работать индивидуально по специальной программе, составленной клубными врачами.

Напомним, что Даниэль Ольмо вышел в стартовом составе на встречу против «Атлетико» 2 декабря. На 65-й минуте он отметился важным голом, который вывел его команду вперёд - счёт стал 2:1. Для этого Ольмо удачно воспользовался моментом и переправил мяч мимо голкипера соперников Яна Облака. Однако радость от забитого мяча быстро сменилась тревогой: во время празднования гола полузащитник неудачно приземлился на левое плечо и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Несмотря на болезненные ощущения, игрок покинул поле самостоятельно, однако сразу после матча медики клуба занялись его обследованием.

Отсутствие Даниэля Ольмо, безусловно, станет серьезной потерей для «Барселоны» в ближайших играх. Руководство и болельщики надеются, что восстановление пройдет быстро, и футболист вскоре вернется в строй и продолжит радовать фанатов своей игрой.