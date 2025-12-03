Станислав Черчесов прокомментировал слухи связывающие его имя со «Спартаком» и «Динамо»

Дата публикации: 03-12-2025 17:07

Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» из Грозного Станислав Черчесов прокомментировал постоянные слухи, связывающие его имя с московскими командами – «Спартаком» и «Динамо». Напомним, что Черчесов возглавил чеченский коллектив в августе текущего года. Ранее в его тренерской карьере были такие команды, как сборная Казахстана, венгерский «Ференцварош», национальная сборная России, польская «Легия», а также другие клубы и сборные. Его опыт работы на разных уровнях сделал его одним из самых известных отечественных тренеров.

- Не проходит тура, чтобы не слышалось "Черчесов - в "Спартак" или "Черчесов - в "Динамо"..."

- Но вы же сами видите – Черчесов находится в "Ахмате".

- А завтра?

- А вы не задумывались, что "завтра" у тренера вообще может не быть – даже в "Ахмате"? Представьте, проиграй мы "Динамо" на своем поле, возможно, и у меня бы этого "завтра" не осталось. У тренеров нет уверенности в следующем дне – каждый матч может с легкостью изменить их будущее. Тренер обязан анализировать свои прошлые поступки – "вчера" – и концентрироваться на настоящем, жить в "сегодня". За два года работы в Грозном наш клуб занял седьмое место, однако контракт мне тогда не продлили. Так о каком стабильном "завтра" идет речь?

Слова специалиста приводит издание "Спорт день за днём". Действующий контракт Станислава Черчесова с футбольным клубом "Ахмат" рассчитан до 2028 года – руководство клуба рассчитывает на долгосрочное сотрудничество и успешное продвижение команды в российской Премьер-лиге. Болельщики следят за тем, как будет развиваться дальнейшая карьера именитого тренера и сможет ли он привести "Ахмат" к новым достижениям. Не исключено, что интерес к его личности со стороны столичных клубов, таких как "Спартак" и "Динамо", будет сохраняться, но сам Черчесов считает правильным фокусироваться исключительно на текущих задачах и работе в Грозном.