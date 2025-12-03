Снейдер назвал игроков, которые станут лидерами мирового футбола после эпохи Месси и Роналду

Дата публикации: 03-12-2025 17:10

Бывший полузащитник мадридского "Реала" и национальной сборной Нидерландов Уэсли Снейдер высказал своё мнение о том, кто сможет выйти на первый план в мировом футболе, когда такие титаны, как нападающий "Интер Майами" Лионель Месси и звезда "Аль-Насра" Криштиану Роналду, завершат свои блестящие карьеры. В интервью изданию Marca Снейдер отметил, что футбольный мир быстро меняется, а его кумиры постоянно уступают место молодым талантам.

- Когда Месси и Криштиану Роналду завершат свою карьеру, я уверен, что на первый план выйдут молодые игроки, такие как Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Ламин Ямал, - заявил Снейдер. - Всё зависит от поколения. Раньше, после того как ушёл со сцены Диего Марадона, появились другие выдающиеся футболисты, которые стали новыми кумирами болельщиков во всём мире. Это естественный процесс для футбола - каждое поколение дарит новые имена и новых звезд.

Оценивая изменения, которые произошли в футболе за последние годы, Снейдер также отметил, что сегодня у игроков гораздо больше ответственности из-за пристального внимания со стороны общества и СМИ. - Сегодня, куда бы ты ни пошёл, тебя практически всегда могут заметить, снять на видео и опубликовать в сети. Каждый твой шаг обсуждается, попадает в новости, - поделился Снейдер. - Когда я только начинал играть, всё было иначе. У нас было больше личного пространства, мы не ощущали такого давления. Сейчас молодые футболисты сталкиваются с постоянным вниманием, и им нужно быть готовыми встречать эти вызовы.

Таким образом, по мнению экс-капитана сборной Нидерландов, в ближайшие годы ведущими лицами мирового футбола станут звёзды нового поколения, и в скором времени весь спортивный мир будет обсуждать именно их успехи и достижения.