В «Милане» прокомментировали будущее Мика Меньяна в клубе

Дата публикации: 03-12-2025 17:09

Спортивный директор футбольного клуба "Милан" Игли Таре прокомментировал ситуацию вокруг будущего французского голкипера Мика Меньяна в команде. По его словам, клуб и игрок продолжают сотрудничество в позитивном ключе, несмотря на то, что официальные переговоры по продлению контракта с вратарём пока ещё не начаты. Руководство "Милана" относится к этому вопросу спокойно и не видит причин для беспокойства, осознавая важность французского стража ворот для команды.

"С Меньяном всё в порядке, всё развивается так, как мы планировали с самого начала. Он демонстрирует высокий уровень игры на протяжении всего сезона и стабильно помогает команде достигать поставленных целей. Мы оформили соглашение перед стартом сезона, и сейчас продолжаем движение вперёд без какого-либо давления. Наши отношения строятся на доверии и профессиональном подходе - мы уделяем внимание каждому матчу, а решения о будущем примем в спокойной обстановке", - приводит слова Игли Таре издание La Gazzetta dello Sport.

Как отмечают источники, "Милан" готов предложить Меньяну улучшенные условия – по новым данным, ему готовы платить около 5 миллионов евро в год согласно новому договору. Однако сам футболист, учитывая свой стабильный высокий уровень и интерес со стороны других клубов, хочет рассчитывать на более привлекательные финансовые условия. Сейчас к ситуации проявляют интерес такие топ-клубы, как мюнхенская "Бавария", а также сразу несколько английских команд, внимательно отслеживающих ситуацию с контрактом французского вратаря.

В клубе подчеркивают, что для "Милана" приоритетом остаётся сохранение сильнейших игроков и построение успешного состава, и переговоры с Меньяном обязательно будут продолжены в удобный для обеих сторон момент.