Снейдер высказался о конфликте между Винисиусом и Алонсо

Дата публикации: 03-12-2025 17:08

Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер поделился своим мнением по поводу недавнего конфликта, возникшего между главным тренером «сливочных» Хаби Алонсо и одним из лидеров команды, нападающим Винисиусом Жуниором. Стычка произошла в матче 10-го тура Ла Лиги, в котором «Реал» встречался с «Барселоной» и одержал победу со счетом 2:1.

«Если ты действительно хороший тренер, ты должен знать, как реагировать в подобных ситуациях. Конечно, никому не нравится, когда подобные эмоции становятся достоянием публики, ведь все видели реакцию Винисиуса после замены, - рассказал Снейдер. - Но самое важное - это не то, что произошло на поле, а то, как тренер будет действовать после этого эпизода. Насколько мне известно, Винисиус после стычки вернулся на скамейку запасных и уже с командой праздновал победу. Это логично - футболист обязан уважать решения тренера. Важно уметь разговаривать со своими игроками и улаживать недопонимание. Нужно уметь сказать: ‘Вини, послушай, твоя реакция была лишней. Ты хороший игрок, я полностью доверяю тебе, но бывают ситуации, когда приходится принимать непопулярные решения. Не стоит так реагировать впредь’», - приводит слова Снейдера издание Marca.

Напомним, конфликт между Винисиусом и Алонсо возник во втором тайме поединка, когда тренер принял решение заменить бразильского нападающего. Разочарованный Винисиус достаточно резко выразил свое недовольство, что не понравилось тренерскому штабу. После этого инцидента в прессе появились слухи о том, что форвард «Реала» отказался продлевать контракт с клубом. Источники утверждают, что руководство мадридцев надеется уладить конфликт и сохранить одного из своих ключевых игроков, ведь Винисиус играет важную роль в атакующих построениях команды.