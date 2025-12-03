Семин прокомментировал слухи о возможном переходе Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Дата публикации: 03-12-2025 17:07

Знаменитый российский футбольный тренер Юрий Сёмин прокомментировал последние новости относительно возможного перехода полузащитника Дмитрия Баринова из московского «Локомотива» в стан армейцев - московский ЦСКА. Напомним, что накануне появились сообщения о том, что капитан «железнодорожников» не планирует продлевать контракт с текущим клубом, что и вызвало волну слухов о его уходе.

«Переходы из клуба в клуб - обычная практика в футболе, как и в жизни, когда люди меняют не профессию, а место работы, - подчеркнул Сёмин в разговоре с корреспондентом издания «Чемпионат» Николаем Барановым. - В своё время «Локомотив» тоже приглашал футболистов из ЦСКА. Сейчас ситуация обратная - армейцы решили усилиться за счёт игрока «Локо». В этом нет ничего неожиданного или выходящего за рамки футбольной логики. Окончательное решение принимает сам игрок. Только время сможет показать, насколько благоприятным окажется этот переход для Баринова лично и для команд, которые участвуют в этой сделке. Это жизнь, это спорт».

Также Сёмин добавил, что для Дмитрия этот шаг - важный этап в развитии его профессиональной карьеры. Он отметил, что командные перестановки часто мотивируют спортсменов брать новые высоты, открывают перед ними свежие перспективы. «Я желаю, чтобы у Баринова получилось реализовать свои амбиции на новом месте и доказать свою значимость в составе ЦСКА. Подобные решения всегда принимаются непросто, но они необходимы для движения вперёд, - резюмировал Юрий Палыч. - Футбол постоянно меняется, и мы должны принимать его такой, какой он есть».