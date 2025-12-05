Обнародована позиция «Ливерпуля» по возможному трансферу Шлоттербека

Дата публикации: 05-12-2025 01:28

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» принял решение отказаться от идеи трансфера защитника дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербека, который ранее рассматривался как возможное усиление обороны команды в зимнее трансферное окно. Об этом пишет издание Mirror со ссылкой на немецкий источник Bild.

Как сообщает источник, руководство «Боруссии» допускает продажу 26-летнего Шлоттербека, ведь контракт с игроком рассчитан до лета 2027 года и клуб не хочет в дальнейшем терять футболиста бесплатно. Несмотря на интерес к защитнику в АПЛ, на данный момент руководство «Ливерпуля» не считает Шлоттербека своим основным трансферным приоритетом и намерено сосредоточиться на других кандидатах для усиления состава.

Напомним, что Нико Шлоттербек выступает за дортмундскую «Боруссию» с лета 2022 года. В текущем сезоне немецкий защитник успел провести 14 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. По информации из базы Transfermarkt, рыночная стоимость Шлоттербека оценивается в €40 млн. В то же время интерес к игроку проявляют и другие европейские клубы, однако переход в «Ливерпуль» этой зимой маловероятен.