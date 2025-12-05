Лапорта: «Реал» символизирует власть, а «Барселона» - свободу

Дата публикации: 05-12-2025 01:32

Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта поделился своим мнением о фундаментальных различиях между каталонцами и их принципиальным соперником – мадридским «Реалом».

«Мадридский «Реал» символизирует власть, а «Барса» воплощает свободу. Не могу с уверенностью сказать, заключаются ли крупные деловые сделки в VIP-ложе на «Сантьяго Бернабеу». Но там определённо чувствуется атмосфера власти. У нас же всё иначе - в «Барселоне» главенствуют ценности демократии и независимости. Мы всегда стремимся к открытости и уважению разных точек зрения. К слову, у нас вполне хорошие и доброжелательные отношения с Флорентино Пересом (президент «Реала». - Прим. «Чемпионата»). Несмотря на наше соперничество на поле, за его пределами мы остаёмся профессионалами и поддерживаем корректный диалог», - приводит слова Лапорты издание Sport.es.

Напомним, ранее Жоан Лапорта уже выражал мнение, что в «Реале» существует определённая «мания» по поводу самых успешных периодов в истории «Барселоны». Кроме того, глава каталонского клуба отмечал, что «сливочные» активно стремятся сместить действующего президента Ла Лиги - Хавьера Тебаса - с должности. Такие заявления Лапорты лишь подогревают интерес к вечному противостоянию двух грандов испанского футбола.