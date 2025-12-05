02:50 ()
Звёздный форвард клуба «Аль-Наср» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился в соцсетях своим мнением о том, какие качества действительно необходимы человеку для достижения подлинного величия. По словам знаменитого футболиста, одним из важнейших компонентов этого пути он считает неутолимое любопытство.

«Любопытство - необходимое условие величия. Вы побеждаете, когда ежедневно продолжаете задавать себе новые вопросы», - написал Криштиану Роналду в своём аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Футболист уверен - только постоянное стремление узнавать новое, анализировать и стремиться к развитию позволяет людям раскрывать весь свой потенциал и добиваться невероятных высот в любой сфере жизни.

Криштиану Роналду по праву называют одним из величайших игроков своей эпохи. Он является рекордсменом Лиги чемпионов УЕФА, забив 140 голов - этот результат пока недостижим для других футболистов. В мадридском «Реале» Роналду забил 450 мячей и занял первое место по этому показателю в истории клуба. Кроме того, нападающему принадлежит и мировой рекорд по количеству голов, забитых за национальную сборную: в составе Португалии он отметился уже 143 результативными ударами. Эти достижения напрямую подтверждают слова самого Роналду о важности постоянного стремления к новому и желании развиваться.

