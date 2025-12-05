Жерар Пике указал главного претендента на победу в чемпионате мира 2026 года

Дата публикации: 05-12-2025 01:30

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике поделился мнением о фаворитах предстоящего чемпионата мира по футболу 2026 года, который впервые в истории пройдёт сразу в трёх странах: США, Канаде и Мексике. По мнению Пике, главными претендентами на победу стоит считать сборную Франции.

«Честно говоря, если анализировать составы команд и рассматривать индивидуальный уровень игроков, Франция - самая талантливая и яркая сборная на этом чемпионате мира. Они довольно стабильно выступают на крупнейших турнирах: дважды подряд добирались до финала, выиграли титул в 2018 году, а в 2022-м уступили в решающем матче. На бумаге у них действительно лучший и самый сбалансированный состав. Но нужно помнить, что в футболе громкие имена сами по себе не гарантируют побед и больших трофеев. Для успеха важно создать сплочённый и единый коллектив, в котором футболисты отлично понимают друг друга, умеют качественно взаимодействовать на поле как в обороне, так и в атаке. Только благодаря этому можно добиваться серьёзных результатов. Именно этим футбол и ценен - несмотря на статус фаворита, сильнейшую команду на бумаге, итоговый результат всегда может быть неожиданным. Мы не раз видели, как андердоги побеждали признанных лидеров, и любая команда способна преподнести сюрприз», - приводит слова Пике RMC Sport.

Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В последнем финале мундиаля 2022 года аргентинцы встретились с французами. Игра получилась невероятно напряжённой: основное время завершилось вничью со счётом 3:3, и только в серии пенальти южноамериканцы оказались сильнее - итоговый счёт по пенальти составил 4:2 в пользу Аргентины. Впереди нас ждёт уникальное мировое первенство, на котором примут участие рекордное количество команд, и борьба за трофей обещает быть ещё более захватывающей.