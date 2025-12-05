Президент «Барселоны» назвал предложение назвать стадион в честь Месси неуместным

Дата публикации: 05-12-2025 01:29

Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта прокомментировал обсуждение идеи о переименовании легендарного стадиона «Камп Ноу» в честь бывшего нападающего «блауграны» Лионеля Месси, который стал одной из самых узнаваемых фигур в истории клуба и мирового футбола.

«Статуя для Месси? Мы пока ещё не приняли окончательное решение по этому вопросу. Сейчас у нас есть другие более важные задачи и приоритеты для клуба. Однако, когда реконструкция «Камп Ноу» завершится, мы обязательно рассмотрим возможность достойно отметить заслуги Месси и почтить его вклад в успехи команды», — заявил Лапорта.

Что касается идеи назвать стадион его именем, глава «Барселоны» отметил, что этот вопрос поднимался на совете директоров клуба, однако после обсуждений руководство решило, что переименование арены было бы неуместно. «У стадиона останется историческое название «Камп Ноу» - это символ нашего клуба и всей его истории», - сказал Лапорта в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, что Лионель Месси забил за «Барселону» рекордные 672 гола в 778 матчах, став лучшим бомбардиром за всю историю сине-гранатовых. На счету аргентинца также рекордные семь «Золотых мячей», завоёванных в составе каталонской команды.