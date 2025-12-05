Лука Модрич: любой переход после «Реала» - это шаг назад, все футболисты с этим согласятся

Дата публикации: 05-12-2025 01:33

Полузащитник миланского клуба Лука Модрич поделился своими мыслями относительно своей карьеры в Италии, а также вспомнил о времени, проведенном в мадридском «Реале».

«Я всегда говорил откровенно - моя главная мечта была завершить футбольную карьеру в «Реале». Но, к сожалению, не всегда всё складывается так, как хочется. Когда стало понятно, что этот план не сбывается, мне пришлось искать другие варианты. Решения в жизни даются нелегко, но я не жалею ни об одном сделанном выборе. После такого великого клуба, как «Реал», любой следующий шаг и переход в другую команду - это определённо шаг вниз, с этим трудно спорить, и многие футболисты согласятся со мной. Всё же я присоединился к «Милану», клубу с огромной историей и завидной репутацией. По своему статусу и насыщенной истории «Милан» максимально приближен к «Реалу», и я считаю, что выбрал лучший из возможных вариантов.

Я вырос, наблюдая за игрой итальянских команд, и «Милан» всегда был моим любимым клубом. Ещё в детстве я не мог представить, что однажды окажусь в составе «Реала». Эта мысль казалась невероятной и далёкой. Размышляя о будущей карьере, я часто представлял себя именно в «Милане». Для меня этот клуб был на втором месте после «Реала», - цитирует Модрича издание Football Italia.

Напомним, что Модрич защищал цвета «Реала» в период с 2012 по 2025 год. За это время вместе с «королевским клубом» он четырежды становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок страны и шесть раз завоёвывал трофей Лиги чемпионов. Эти успехи сделали его одним из самых титулованных футболистов своего поколения.

В этом сезоне Лука уже провёл за «Милан» 14 официальных матчей во всех соревнованиях, отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами своим одноклубникам. Поклонники имеют большие ожидания от его выступлений в дальнейшем, ведь опыт и мастерство Модрича способны дать новый импульс игре итальянского коллектива.