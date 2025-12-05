Дональду Трампу вручат Премию мира FIFA, и он примет участие в церемонии жеребьёвки ЧМ-2026

Дата публикации: 05-12-2025 14:13

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп станет первым лауреатом новой Премии мира от ФИФА. Вручение награды состоится как раз перед началом церемонии жеребьёвки группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом информирует известное спортивное издание The Athletic. Согласно информации источника, Дональд Трамп получит возможность выступить с официальной речью на мероприятии, которое запланировано на сегодня, 5 декабря. Примечательно, что Премия мира ФИФА была учреждена совсем недавно - в ноябре 2025 года, и теперь именно Трампу выпала честь первым быть удостоенным этой награды.

Чемпионат мира по футболу 2026 года будет уникальным событием - его примут сразу три страны: Соединённые Штаты Америки, Канада и Мексика. Впервые за всю историю мундиаля в турнире примут участие 48 национальных сборных команд. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года, ожидается настоящий праздник мирового футбола и масштабное событие для всех поклонников спорта.

На данный момент действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины. На предыдущем мундиале, который прошёл в 2022 году, аргентинская команда одержала победу над сборной Франции в ярком финальном матче. Основное время встречи завершилось с эффектным счётом 3:3, а в серии пенальти южноамериканцы оказались точнее и сильнее, принеся своей стране долгожданный титул. Болельщики с нетерпением ждут новых футбольных героев на грядущем мировом первенстве.