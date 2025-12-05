Рой Кин: «"Манчестер Юнайтед" сейчас напоминает команду из паба»

Дата публикации: 05-12-2025 14:25

Бывший полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин подверг суровой критике своих бывших одноклубников за невыразительную игру в последних матчах. По словам легендарного ирландца, нынешний состав «красных дьяволов» совершенно не соответствует высоким стандартам клуба и явно не показывает футбол топ-уровня. В частности, Кин был крайне разочарован результатами «Манчестер Юнайтед» в последних турах английской Премьер-лиги: в 14-м туре команда сыграла вничью с «Вест Хэмом» (1:1), в 13-м туре с трудом добилась победы над «Кристал Пэлас» (2:1), а в 12-м туре и вовсе уступила «Эвертону» (0:1).

«Каждый раз, когда я вижу этот „Юнайтед“, я невероятно расстраиваюсь. Команда демонстрирует недостаток эффективности и агрессии, которые необходимы для выполнения поставленных задач. У игроков нет той страсти и настроя, которые должны быть в АПЛ. Последние три-четыре матча просто ужасны, очень и очень плохи по многим аспектам. Похоже, что футболисты напуганы и не могут справиться с давлением. Словно перед нами не одна из самых титулованных команд Англии, а коллектив, который пришёл играть из обычного пивного бара», - приводит слова Кина известное испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

Эти жесткие комментарии Роя Кина наглядно отражают глубокий кризис, который переживает «Манчестер Юнайтед» нынешнего сезона. Ожидания болельщиков и специалистов снова не оправдываются – клуб продолжает нестабильно выступать в чемпионате и никак не может вернуться к былым победам и лидерству в английском футболе.