В Италии озвучили положительные новости о состоянии Довбика

Дата публикации: 05-12-2025 14:26

Украинский форвард команды «Рома» Артем Довбик настроен вернуться к полноценным тренировкам значительно раньше запланированного срока, как сообщает издание Il Tempo.

Согласно последним сведениям, 28-летний нападающий, представляющий римский клуб, пропустит матч 14-го тура Серии А против «Кальяри», который состоится в воскресенье, 7 декабря. Тем не менее, Довбик надеется восстановиться и быть готовым принять участие в игре с «Ювентусом» 20 декабря.

Отмечается, что футболист интенсивно трудится над своим выздоровлением и стремится как можно скорее вернуться к тренировкам в полном объёме вместе с командой. Можно предположить, что он даже может выйти на поле в поединке с «Комо» 15 декабря.

Также ранее появлялись сообщения о том, что на Артема Довбика проявляет интерес один из знаменитых и титулованных футбольных клубов.

