"Барселона" продлила соглашение с защитником Гарсией до 2031 года

Дата публикации: 05-12-2025 14:23

Футбольный клуб «Барселона» на своём официальном портале сообщил о продлении контракта с защитником Эриком Гарсией. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2031 года, что стало важным событием для болельщиков и самого игрока. Подписание долгосрочного договора означает, что клуб видит в Гарсии одну из ключевых фигур своей обороны на ближайшие сезоны.

В официальном заявлении каталонской команды отмечается: "Это решение - проявление веры в футболиста, воспитанного в «Ла Масии» и служащего отличным примером для подрастающего поколения. Его уверенная игра, зрелое поведение и непрерывная отдача на поле сыграли значительную роль при обсуждении нового контракта. Гарсия всегда демонстрирует лидерские качества и высокую надежность, укрепляя единство коллектива и вызывая гордость у болельщиков и тренерского штаба".

В текущем сезоне чемпионата Испании 24-летний Эрик Гарсия уже провёл 15 игр и отметился одним забитым мячом. Кроме того, на его счету пять матчей в розыгрыше Лиги чемпионов, где он также демонстрировал стабильную и уверенную игру. Заключённый контракт гарантирует, что футболист продолжит развиваться в родном клубе и оставаться важной частью защитной линии «Барселоны» в ближайшие годы.

