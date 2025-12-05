Томас Тухель объяснил, как поможет футболистам сборной Англии справиться с жарой на ЧМ-2026

Дата публикации: 05-12-2025 14:21

Главный тренер сборной Англии по футболу Томас Тухель поделился деталями того, как он собирается защищать футболистов национальной команды от экстремальной жары на грядущем чемпионате мира 2026 года. По словам немецкого специалиста, он готов пойти на довольно нетрадиционный шаг — в ходе матчей держать запасных игроков в раздевалке, чтобы избежать перегрева. Тухель отметил, что такой метод уже применялся его коллегами во время клубного чемпионата мира.

«Если это действительно поможет команде сохранить силы к концу матча и сделать выход на поле запасных более эффективным, мы готовы рассмотреть такой вариант, — признался Тухель. — Безусловно, это не идеальное решение, и мне бы хотелось, чтобы все футболисты были вместе, чувствовали атмосферу и сопричастность к происходящему на поле. Никто не хочет оставлять игроков вне основной зоны событий, но ситуации бывают разными. Я лично стал свидетелем, как на клубном чемпионате мира футболисты уходили в раздевалку, чтобы избежать влияния палящего солнца и не лишиться энергии к ключевым моментам игры.

Конечно, надеюсь, что до этого не дойдет и нам удастся обойтись без изоляции запасных от команды во время матчей. Я убежден, что единство и командный дух очень важны, — продолжил наставник англичан. — Куда лучше, когда все игроки рядом, все поддерживают друг друга и готовы в любой момент включиться в игру. Однако если условия будут слишком тяжелыми, здоровье и готовность футболистов должны быть на первом месте», — приводит слова Томаса Тухеля французское издание RMC Sport.

Напомним, что чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике, где летом ожидается аномально высокая температура воздуха. Организаторы турнира уже задумываются о дополнительных мерах по защите здоровья игроков, в том числе о возможных паузах на водопой и пересмотре расписания матчей. Английская сборная, под руководством опытного тренера Томаса Тухеля, всерьез готовится к испытаниям не только на футбольном поле, но и в борьбе с погодными условиями.