Гари Невилл: «Не понимаю, что происходит». Экс-капитан - о последних матчах «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 05-12-2025 14:20

Легенда английского футбола, экс-защитник и ныне востребованный эксперт Гари Невилл вновь подверг критике своих бывших одноклубников из «Манчестер Юнайтед» за их последние выступления. В рамках 14-го тура Английской премьер-лиги «красные дьяволы» сыграли вничью с «Вест Хэмом» со счетом 1:1, а в прошлом туре с большим трудом одолели «Кристал Пэлас» (2:1). Однако перед этим команда проиграла «Эвертону» (0:1) в 12-м туре, что стало очередным поводом для обсуждения.

«Я совсем не понимаю, где проявление настоящей интенсивности со стороны игроков. Почему движение на поле такое медленное? Исполнители «Манчестер Юнайтед» вообще избегают риска и острых атакующих действий. Рубен Аморим с первых дней своей работы заявлял, что без максимальной отдачи и агрессивного прессинга в современном футболе делать нечего. Сомневаюсь, что тренер говорит сейчас в раздевалке: «Сегодня, ребята, играйте расслабленно и медленно». Я не знаю, что происходит внутри клуба, но по игре мне ничего не понятно, и причины отсутствия прогресса также не ясны.

Также я не вижу, чтобы кто-то из нынешних футболистов «Юнайтед» был готов сражаться до конца или жертвовать собой ради итогового результата. Вместо того чтобы претендовать на чемпионство или трофеи, коллектив просто занимает место в середине турнирной таблицы АПЛ и, по сути, доказывает, что является восьмой-девятой командой лиги. Такого подхода недостаточно, чтобы быть топ-клубом впредь», - приводит слова Невилла британское онлайн-издание Sky Sport.

Эксперт подчеркнул, что если ситуация в команде не изменится, болельщикам придется забыть о больших успехах ближайшее время. Например, с такими результатами «Манчестер Юнайтед» рискует не попасть даже в еврокубки в следующем сезоне. Общественность и фанаты клуба с тревогой наблюдают за развитием событий, ожидая от лидеров и тренерского штаба конструктивных изменений и новых побед.