В «Сантосе» убеждены, что смогут удержать Неймара

Дата публикации: 05-12-2025 14:24

Бразильский клуб «Сантос» активно работает над тем, чтобы сохранить в составе своего ведущего нападающего Неймара и продлить с ним контракт. По информации, опубликованной журналистом Николо Скира в социальной сети Х, клуб уже начал переговоры о продлении соглашения, срок которого истекает в конце текущего года.

Как отмечает Скира, несколько команд проявляют существенный интерес к возможному подписанию Неймара, однако в руководстве «Сантоса» сохраняют уверенность, что игрок останется в команде. «Сантос» делает все возможное, чтобы удержать свою суперзвезду, несмотря на внимание со стороны других клубов, - говорится в сообщении. Напомним, что действующий контракт 33-летнего нападающего с «Сантосом» рассчитан до 31 декабря 2025 года.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии по футболу, выступая в Серии А, Неймар уже провёл 19 матчей, в которых сумел отличиться восемью забитыми голами и одной голевой передачей. Известный ресурс Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста примерно в €11 млн. Поклонники «Сантоса» с нетерпением следят за развитием ситуации вокруг их фаворита и надеются, что клубу удастся сохранить Неймара.