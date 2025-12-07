Энрике эмоционально прокомментировал, связано ли отсутствие Забарного в матче Лиги 1 с ситуацией вокруг Сафонова

Дата публикации: 07-12-2025 13:41

Главный тренер ПСЖ ответил на вопрос журналиста относительно отсутствия украинского защитника Ильи Забарного в матче 15 тура чемпионата Франции против Ренна, который завершился уверенной победой парижан со счетом 5:0. Стоит отметить, что в этой встрече впервые в нынешнем сезоне за ПСЖ в стартовом составе появился российский вратарь Матвей Сафонов. Именно это обстоятельство и привлекло дополнительное внимание СМИ к составу команды.

- Илья Забарный отсутствовал. Это как-то связано с выходом Сафонова?

- Невероятно! Каждый раз, когда вы задаете вопрос, вы стремитесь найти проблему. Он болен. Всё просто. Последние два дня он действительно был нездоров. Нет никаких скандалов, конфликтов или других причин. Он болен! - передает слова Луиса Энрике французское издание Le Parisien.

После этой уверенной победы и разгрома Ренна, ПСЖ продолжает борьбу за лидерство в Лиге 1 и располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 33 очка.