ЦСКА на пороге подписания футболиста сборной Турции

Дата публикации: 29-12-2025 22:24

Московский ЦСКА ведет активные переговоры по переходу вингера сборной Турции и клуба «Фенербахче» Огуза Айдына на условиях аренды, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале. По информации источника, стороны уже практически достигли соглашения и сделка может быть оформлена в ближайшее время. Сообщается, что армейский клуб арендует футболиста за 500 тысяч евро с правом выкупа за 5 миллионов евро по окончании аренды.

В нынешнем сезоне 25-летний крайний нападающий сыграл 24 матча на клубном уровне, дважды ассистировал партнерам, и доказал свою универсальность в атаке. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Айдына оценивается в 10 миллионов евро, что подчеркивает его высокий потенциал и значимость для сборной Турции. Эксперты отмечают, что Огуз способен одинаково эффективно действовать на левом и правом фланге, а также занимать позиции в центре нападения, что делает его ценным приобретением для команды Владимира Федотова. Вероятный трансфер укрепит атакующую линию ЦСКА и придаст команде дополнительные тактические возможности в предстоящем сезоне.