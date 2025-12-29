Игрок «Зенита» Мостовой сомневается в ближайшем возвращении российских клубов на европейскую арену

Дата публикации: 29-12-2025 22:28

Футболист санкт-петербургской команды "Зенит" Андрей Мостовой прокомментировал вопрос о перспективах возвращения российских клубов в еврокубковые турниры уже в следующем году.

- Как вы считаете, есть ли шансы, что наши клубы вновь будут выступать в еврокубках в 2025 году?

- Думаю, нет, - коротко ответил Мостовой в подкасте, опубликованном на официальном YouTube-канале "Зенита".

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что надеется на положительные изменения в вопросе допуска российских клубов и национальных сборных к международным соревнованиям. По его словам, УЕФА и ФИФА в ближайшее время могут пересмотреть свои решения, руководствуясь новыми рекомендациями Международного олимпийского комитета. Он выразил уверенность, что диалог с международными спортивными организациями продолжается и появляется шанс на возвращение российских команд на мировую арену.

Напомним, что российские клубы, а также сборные команды страны, были отстранены от участия во всех турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года. В связи с текущей ситуацией перспектива их возвращения остаётся неопределённой.