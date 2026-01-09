Дембеле отказался от нового контракта с «ПСЖ» на 30 млн евро - футболист требует более высокую зарплату

Дата публикации: 09-01-2026 23:04

Парижский клуб ПСЖ предложил своему звездному вингеру Усману Дембеле новый контракт с годовой зарплатой в размере 30 миллионов евро. Однако, как сообщает издание Footmercato, данное предложение было отвергнуто футболистом и его агентами - их требования оказываются куда выше. Окружение нападающего, претендующего на "Золотой мяч"-2025, настаивает на увеличении выплат ровно вдвое - до 60 миллионов евро в год.

По сведениям источника, представители клуба и игрока пока находятся на разных позициях, и вероятность продления действующего контракта, рассчитанного до лета 2028 года, на данный момент кажется достаточно маловероятной.

Усман Дембеле присоединился к ПСЖ летом 2023 года и с тех пор стал одним из ключевых футболистов команды. За относительно короткий срок он успел провести в составе парижан 111 матчей во всех турнирах, отметившись 47 голами и 34 результативными передачами. По информации Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста сейчас оценивается примерно в 100 миллионов евро. Дембеле считается одним из самых ценных игроков Лиги 1.