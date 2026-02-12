Стивен Джеррард назвал игрока «Ливерпуля», с которым мечтал бы выйти на поле

Дата публикации: 12-02-2026 22:26

Бывший полузащитник и капитан Ливерпуля Стивен Джеррард поделился своими мыслями относительно нынешнего состава мерсисайдцев, отметив, что хотел бы выйти на поле вместе с атакующим хавбеком красных Флорианом Вирцем. Напомним, что талантливый немецкий полузащитник присоединился к Ливерпулю прошлым летом, перейдя из Байера и став самым дорогостоящим приобретением в истории английского клуба. Его трансфер вызвал большой резонанс среди болельщиков и экспертов, которые связывают с Вирцем большие надежды на повышение результативности и динамики игры команды.

Когда я думаю о различных игроках, я всегда задаюсь вопросом: "Хотел бы я сыграть с ним?" С Флорианом Вирцем я точно бы сыграл с большим удовольствием, - цитирует слова Джеррарда издание The Touchline в социальной сети X. По мнению Стивена, футболист обладает не только выдающимися техническими навыками, но и прекрасным игровым интеллектом, что делает его отличным партнером по полю.

Напомним, Стивен Джеррард завершил свою профессиональную карьеру игрока в 2014 году, после чего решил попробовать себя в роли тренера. С 2017 года Джеррард успешно работает в футбольной сфере в новом амплуа. Последней командой, которую возглавлял английский специалист, стал саудовский клуб Аль-Иттифак. Болельщики по-прежнему с интересом следят за его дальнейшей тренерской карьерой.