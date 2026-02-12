«Локомотив» сообщил об уходе центрального защитника

Дата публикации: 12-02-2026 22:27

Московский "Локомотив" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с защитником Иваном Кузьмичёвым. Решение было принято по взаимному согласию сторон. Напомним, что этой зимой футболист вернулся в расположение железнодорожников после арендного соглашения с клубом "Родина".

"Футбольный клуб 'Локомотив' и 25-летний центральный защитник Иван Кузьмичёв пришли к соглашению о досрочном расторжении трудового договора. Игрок присоединился к нашему клубу в сентябре 2022 года и за это время провёл за основную команду 25 матчей. В 2024 году Кузьмичёв отправился в аренду в 'Торпедо', а в 2025 году - в 'Родину' на аналогичных условиях," - сообщила пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Лиги Pari Иван Кузьмичёв появился на поле в восьми матчах чемпионата, а также принял участие в одном поединке Фонбет Кубка России. Защитник не смог отличиться голами или результативными передачами.

Клуб выразил благодарность Ивану за проделанную работу и игры в составе "Локомотива", а также пожелал успехов в дальнейшем развитии профессиональной карьеры. Футболист покидает "Локомотив" после двух с половиной лет, в течение которых он набирался опыта как в российской Премьер-лиге, так и в других командах благодаря арендным соглашениям. Новое направление и дальнейшие планы Ивана Кузьмичёва пока не сообщаются.