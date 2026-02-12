Игрок обороны «Зенита» Дркушич выделил основных соперников в борьбе за титул чемпионов РПЛ

Дата публикации: 12-02-2026 22:28

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ванья Дркушич поделился своими мыслями о предстоящей борьбе за золотые медали в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Весной нас ждёт крайне непростая борьба за чемпионство. Все понимают, что «Краснодар» - это очень сильный соперник, они показывают классную игру и заслуженно идут в лидерах. Однако нельзя недооценивать и другие команды - также «Локомотив» и ЦСКА остаются нашими главными конкурентами в гонке за первое место. Думаю, что именно эти три клуба будут составлять основную конкуренцию за чемпионство. Впереди много сложных матчей, но «Зенит» всегда ставит перед собой задачу победить в каждом поединке», - поделился Дркушич в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В данный момент «Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России, имея на своём счету 39 очков после 18 сыгранных матчей. На первой позиции идёт «Краснодар» с 40 очками. Московские «Локомотив» и ЦСКА занимают третью и четвёртую строчки с 37 и 36 очками соответственно. Впереди интересная борьба за титул, и болельщики ждут продолжения увлекательной гонки среди ведущих команд страны.