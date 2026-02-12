Чеферин озвучил позицию УЕФА на фоне обсуждений возможного возвращения России к участию в турнирах

Дата публикации: 12-02-2026 22:28

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин недавно вновь озвучил официальную позицию организации на фоне продолжающихся обсуждений возможного возвращения России к участию в международных футбольных турнирах. По словам Чеферина, позиция УЕФА остается прежней - сборная и клубы России должны быть отстранены от соревнований. Ранее именно этого мнения придерживались в европейской футбольной организации, и сейчас политика УЕФА не меняется.

«Позиция УЕФА абсолютно ясна и остается неизменной. Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем принимать решения согласно будущим обстоятельствам. Что касается мнения ФИФА или позиций правительств других стран - я не могу это комментировать», - заявил Чеферин на пресс-конференции, которую цитирует агентство «РИА Новости Спорт».

Стоит напомнить, что ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино говорил о необходимости пересмотреть ограничения для российских команд, отметив, что введенный ранее запрет на их участие в турнирах ничего не принес, а также призвал международное футбольное сообщество рассмотреть вопрос допуска российских спортсменов к состязаниям мирового уровня.