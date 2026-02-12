00:56 ()
Свернуть список

«Астон Вилла» готова приобрести новичка за 75 миллионов евро

Дата публикации: 12-02-2026 22:29

 

«Астон Вилла» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику «Ноттингем Форест» Моргану Гиббс-Уайту. Бирмингемский клуб рассматривает возможность приобрести 26-летнего футболиста уже предстоящим летом, чтобы укрепить свой состав и повысить конкуренцию в средней линии. Об этом информирует издание TEAMtalk.

По данным источника, руководство «Астон Виллы» готово заплатить за Моргана порядка 75 миллионов евро. Однако, если «Ноттингем Форест» покинет английскую Премьер-лигу по итогам сезона, сумма возможного трансфера может заметно уменьшиться. Таким образом, дальнейшая судьба сделки во многом зависит от выступления команды Гиббс-Уайта.

В текущем сезоне полузащитник провёл 35 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт семь голов и четыре результативные передачи, показывая стабильную игру и высокую полезность для своей команды. Ранее Морган защищал цвета таких клубов, как «Вулверхэмптон», «Шеффилд Юнайтед», а также «Суонси Сити». По оценке портала Transfermarkt, ориентировочная рыночная стоимость Гиббс-Уайта на данный момент составляет около 65 миллионов евро. Такой интерес со стороны «Астон Виллы» показывает, насколько важной фигурой игрок считается на английском футбольном рынке.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close