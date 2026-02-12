«Астон Вилла» готова приобрести новичка за 75 миллионов евро

Дата публикации: 12-02-2026 22:29

«Астон Вилла» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику «Ноттингем Форест» Моргану Гиббс-Уайту. Бирмингемский клуб рассматривает возможность приобрести 26-летнего футболиста уже предстоящим летом, чтобы укрепить свой состав и повысить конкуренцию в средней линии. Об этом информирует издание TEAMtalk.

По данным источника, руководство «Астон Виллы» готово заплатить за Моргана порядка 75 миллионов евро. Однако, если «Ноттингем Форест» покинет английскую Премьер-лигу по итогам сезона, сумма возможного трансфера может заметно уменьшиться. Таким образом, дальнейшая судьба сделки во многом зависит от выступления команды Гиббс-Уайта.

В текущем сезоне полузащитник провёл 35 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт семь голов и четыре результативные передачи, показывая стабильную игру и высокую полезность для своей команды. Ранее Морган защищал цвета таких клубов, как «Вулверхэмптон», «Шеффилд Юнайтед», а также «Суонси Сити». По оценке портала Transfermarkt, ориентировочная рыночная стоимость Гиббс-Уайта на данный момент составляет около 65 миллионов евро. Такой интерес со стороны «Астон Виллы» показывает, насколько важной фигурой игрок считается на английском футбольном рынке.