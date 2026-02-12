«Бавария» обсуждает подписание защитника «Манчестер Сити»

Дата публикации: 12-02-2026 22:30

«Бавария» приступила к предварительным переговорам о возможном подписании центрального защитника Джона Стоунза. Контракт этого футболиста с «Манчестер Сити» истекает уже следующим летом, и, по сообщениям издания Caught Offside, шансы на продление соглашения достаточно малы. 31-летний англичанин, скорее всего, покинет текущий клуб на правах свободного агента.

Согласно информации источника, в трансфере особое значение может иметь роль нынешнего главного тренера мюнхенского клуба Венсана Компани, хорошо знакомого с Джоном Стоунзом по совместной работе в «Манчестер Сити», где бельгиец был капитаном команды. Также на решение футболиста может повлиять присутствие в составе «Баварии» его соотечественника и товарища по сборной Англии Гарри Кейна. Помимо немецкого гранда, у Стоунза есть интерес и со стороны других топ-клубов - защитник уже вступал в контакты с мадридским «Атлетико» и итальянским «Миланом».

В текущем сезоне Джон Стоунз успел провести 13 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, однако ему не удалось отметиться голами или результативными передачами. По информации, опубликованной на портале Transfermarkt, его рыночная стоимость в настоящий момент оценивается в 18 миллионов евро.