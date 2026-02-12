Мбаппе может не сыграть против «Реал Сосьедад» в субботнем матче

Дата публикации: 12-02-2026 22:30

Форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе продолжают беспокоить неприятные ощущения в области лодыжки. По сообщениям испанской прессы, французский нападающий не принимал участия в последней тренировке команды и в данный момент работает по индивидуальной программе. По информации издания AS, под вопросом находится его участие в матче 24-го тура чемпионата Испании против "Реала Сосьедад", который запланирован на субботу, 14 февраля.

Встреча между "Реалом" и "Реалом Сосьедад" пройдет на знаменитом мадридском стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало матча назначено на 23:00 по московскому времени - болельщики с нетерпением ждут этого поединка, исход которого может повлиять на положение двух команд в таблице Ла Лиги.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе уже успел провести 31 матч во всех турнирах за "Реал", где отличился 38 забитыми мячами и отдал своим партнёрам 5 результативных передач. Контракт французского футболиста с мадридским клубом действует до лета 2029 года, что еще раз подчеркивает его значимость для "сливочных". Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе оценивается примерно в 200 миллионов евро - это один из самых высоких показателей среди футболистов.