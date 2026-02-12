Луис Энрике прокомментировал сложности Ильи Забарного с адаптацией в «ПСЖ»

Дата публикации: 12-02-2026 22:31

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился своим мнением о процессе адаптации защитника Ильи Забарного в составе парижской команды.

«Мы всегда очень внимательно подходим к покупке новых футболистов - тщательно анализируем, подходят ли они нам по стилю игры и характеру. Каждый игрок проходит свой уникальный путь адаптации, для некоторых привыкание к новым условиям проходит быстрее, другим может потребоваться больше времени. Я не испытываю тревоги за ребят, пришедших к нам этим летом. Мы стараемся предоставлять всем достаточно возможностей проявить себя, хотя сейчас провести ротацию сложнее - из-за вылета из Кубка Франции у команды стало меньше официальных встреч. Тем не менее, каждый футболист должен быть готов выйти на поле в любой момент, проявив свою готовность и профессионализм. Не сомневаюсь, что у Забарного, как и у других футболистов, кто пока получает меньше времени на поле, ещё будут свои шансы проявить таланты и помочь клубу», - приводит слова Луиса Энрике издание RMC Sport.

Напомним, что в текущем сезоне Илья Забарный отыграл за ПСЖ 24 матча во всех официальных турнирах, отметившись одним забитым голом. Украинский защитник продолжает работать над своей адаптацией в коллективе и стремится завоевать больше доверия тренерского штаба.