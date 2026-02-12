Балотелли столкнулся с расистскими оскорблениями во время дебюта за новый клуб

Дата публикации: 12-02-2026 22:32

Итальянский нападающий Марио Балотелли, выступающий за дубайский клуб "Аль-Иттифак", поделился неприятным эпизодом, который произошел в ходе встречи его команды с "Дубай Сити". По словам футболиста, он стал жертвой расистских оскорблений прямо во время матча.

"Во время матча не раз слышал в свой адрес оскорбительные расистские выражения. Мне кричали: 'Иди съешь банан'. Расизму не должно быть места ни на футбольном поле, ни в нашем обществе вообще. Такое отношение недопустимо - его нельзя оправдывать, игнорировать или считать чем-то привычным. Я говорю об этом открыто не только ради себя, а в защиту каждого футболиста, кто сталкивался с подобным. Довольно этого!" - написал Балотелли на своей странице в социальной сети.

Напомним, нападающий подписал контракт с "Аль-Иттифаком" в январе этого года. Соглашение рассчитано на два с половиной года. Ранее Марио Балотелли был известен по играм за такие клубы, как миланский "Интер", "Манчестер Сити", "Милан" и "Ливерпуль". Форвард неоднократно выступал и за сборную Италии.

Вновь поднимается вопрос о том, насколько важно бороться с проявлениями расизма в спорте. Балотелли подчеркнул, что молчание только поощряет подобное поведение, и призвал футбольное сообщество уделять проблеме больше внимания и не оставлять такие инциденты без реакции.