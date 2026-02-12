Шевченко требует немедленной встречи с Инфантино из-за его заявлений о России

Дата публикации: 12-02-2026 22:33

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко на этой неделе добивается проведения срочной встречи с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Причиной стало недавнее заявление Инфантино, в котором он выступил с призывом к возвращению российской сборной и клубов на международную футбольную арену. По сообщению The Times, данное предложение Инфантино вызвало резкое несогласие и активную реакцию украинской стороны.

В ходе конгресса УЕФА, который в эти дни проходит в Брюсселе, оба президента оказались среди участников мероприятия. На мероприятии Андрей Шевченко открыто высказал свою позицию, заявив, что подобные инициативы президента ФИФА являются абсолютно неприемлемыми на фоне продолжающейся ситуации в Украине. Он подчеркнул, что попытка вернуть Россию в международный футбол противоречит духу справедливости и не соответствует текущему положению дел.

Стало известно, что переговоры между Шевченко и Инфантино действительно состоялись в рамках конгресса УЕФА в четверг, 12 февраля. Главной темой обсуждения стала позиция ФИФА и дальнейшие шаги по санкциям против России. Напомним, ранее Инфантино высказывался о возможном пересмотре спортивных санкций, наложенных на российские клубы и сборные, утверждая, что их длительное отстранение только усугубляет напряжённость, разочарование и усиливает взаимную ненависть среди болельщиков и участников футбольного сообщества.

Напомним, что в феврале 2022 года, после начала военных событий на территории Украины, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить российские клубы и национальную сборную от участия во всех международных турнирах. Этот шаг был поддержан большинством европейских государств и футбольных организаций. Тем не менее, обсуждения о возможном пересмотре санкций продолжают вызывать споры и активную реакцию у представителей украинского футбольного сообщества и их сторонников.