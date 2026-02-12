ЦСКА сообщил о трансфере Козлова из «Краснодара»

Дата публикации: 12-02-2026 22:33

Московский ЦСКА официально сообщил в своем телеграм-канале о переходе полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара». Игрок подписал контракт, который рассчитан до июня 2029 года, а также предусматривает возможность продления соглашения еще на один сезон. Таким образом, клуб рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с перспективным футболистом и рассматривает его как важное усиление центральной линии команды.

Ранее издание «Чемпионат» сообщало, что сумма трансфера Данилы Козлова из «Краснодара» в ЦСКА оценивается примерно в 1 миллион евро. Эта сумма отражает уровень доверия и ожиданий, которые армейцы возлагают на новичка в ближайшие сезоны.

Данила Козлов выступал за «Краснодар» с 2024 года, до этого защищал цвета клуба «Балтика». На протяжении текущего сезона в Мир Российской Премьер-Лиге футболист провел 10 матчей, хоть результативными действиями в чемпионате пока не отметился. При этом в Фонбет Кубке России полузащитник проявил себя более ярко: в восьми кубковых встречах он забил пять голов и отдал партнерам четыре голевые передачи. Во многом благодаря этим успехам руководство ЦСКА обратило внимание на игрока.

Переход Козлова в ЦСКА рассматривается как шаг вперед в его карьере и отличная возможность раскрыть свой потенциал на новом уровне. Новое приобретение должно укрепить команду в борьбе за высокие места как в национальном чемпионате, так и на кубковых турнирах.