Мандраж в решающие моменты, проблемы в позиционном нападении и другое: 4 причины, которые могут помешать Арсеналу выиграть АПЛ

«Канониры» отпраздновали Рождество в статусе лидера АПЛ и Лиги чемпионов. Их игра покорила не только сердца болельщиков, но и платы суперкомпьютеров: Opta назвала Арсенал главным фаворитом на победу в чемпионате и гонке за самый престижный титул в клубном футболе. Но искусственный интеллект и математика бессильны, когда речь идет о «Канонирах» и трофеях.

Потеря лидеров на долгий срок

Летом «Канониры» провели чемпионскую трансферную кампанию, усилив почти все позиции. Мартин Субименди и Кристиан Нергор дополнили центр поля, Пьеро Инкапье и Кристиан Москера увеличили глубину в защите, а приход Нони Мадуэке и Эберечи Езе помог побороть зависимость от Мартина Эдегора и Букайо Сака. Также Микель Артета получил классического центрального нападающего в лице Виктора Дьекереша.

Несмотря на широкий ростер, у Арсенала прослеживается явная зависимость от тандема Вильяма Салиба и Габриэла Магальяйнса. Большую часть очков в АПЛ «Канониры» потеряли именно в результате разрыва основной пары центрбеков.

Также Арсенал может сбавить чемпионский ход из-за потери Деклана Райса. Англичанин – один из системообразующих игроков лондонского клуба, который обеспечивает баланс между защитой и нападением. Райсу отлично удается разрушать атаки соперников и забивать решающие голы.

Если кто-то из трио Салиба, Магальяйнс, Райс вылетит на длительный срок, Микелю Артете придется решать непростую задачу – в противном случае конкуренты в очередной раз оставят Арсенал без титула.

Форма конкурентов

Арсенал взлетел на вершину АПЛ и Лиги чемпионов благодаря стабильности, пока их главные конкуренты продолжали искать свою игру. Последние туры показали, что оппоненты вышли из черной полосы: Манчестер Сити стабильно набирает очки и усилил состав трансферами Антуана Семеньо и Марка Гехи, а Астон Вилле удалась рекордная победная серия.

Если к ним подключатся Челси, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, Арсенал может не выдержать давление, как это уже было в предыдущих сезонах. Тот же Манчестер Сити знает, как вырвать победу в чемпионской гонке на финальном вираже, а Микель Артета до сих пор остается тренером, который за 6 лет работы выиграл только Кубок и Суперкубок Англии.





Страх приближения триумфа

Арсенал уже более 20 лет страдает из-за того, что начинает дрожать в ключевые отрезки сезона. Эту болезнь пока не вылечил вылечил и Микель Артета, при котором команда давала слабину в решающие моменты чемпионской гонки в сезонах 2022/2023 и 2023/2024. Привычные симптомы проявляются и в нынешней кампании - на две подряд потери очков в исполнении Ман Сити «Канониры» ответили ничьими с Ливерпулем (0:0) и Ноттингем Форест (0:0). Затем и вовсе последовало домашнее поражение от Ман Юнайтед (2:3), из-за которого Арсенал подпустил к себе команду Пепа на расстояние 4 очков.

Арсенал — заложник своего стиля

Главное оружие «Канониров» в этом сезоне — надежная игра в обороне. Лондонцы пропустили всего 2 гола в 7 матчах Лиги чемпионов, а еще у них лучшая защита в АПЛ. Арсенал много забивает после подач с угловых, а про их тренера стандартов Николя Жовера говорят чаще, чем про Виктора Дьекереша.

Но в позиционном нападении у лондонцев видны проблемы даже после масштабной летней трансферной кампании. Текущая трехматчевая безвыигрышная серия Арсенала в АПЛ характерна тем, что большую часть остроты в атаке команда создает после стандартов и теряется перед насыщенной обороной соперников.

