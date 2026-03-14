Обнародованы новые детали о будущем Лучано Спаллетти в «Ювентусе»

Дата публикации: 14-03-2026 18:47

Главный тренер туринского "Ювентуса" Лучано Спаллетти находится на пороге подписания нового контракта с клубом. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По данным источников, стороны уже согласовали большинство ключевых условий и сейчас ведут переговоры по оставшимся нюансам соглашения. Руководство "Ювентуса" планирует урегулировать вопрос о продлении контракта со Спаллетти в период мартовской паузы, связанной с играми национальных сборных.

Лучано Спаллетти возглавил команду осенью текущего сезона. С тех пор туринская команда провела 28 официальных поединков, в которых одержала 15 побед, потерпела 6 поражений и 7 раз сыграла вничью. Эти показатели показывают стабильность и прогресс команды под руководством тренера.

Успехи Спаллетти на посту главного тренера помогли не только улучшить результаты "Ювентуса" в Серии А, но и укрепить доверие руководства клуба к специалисту, что и стало основой для переговоров о новом контракте. Ожидается, что официальное заявление о продлении контракта появится в ближайшее время, что подтвердит стратегию клуба по развитию и стабильности команды под руководством Спаллетти.